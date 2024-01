Plus Aktie: Der Knaller!

Die Aktie von Plus wird derzeit von Analysten mit "Neutral" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu Plus. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (1842,5 GBP) hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 1,13 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1822 GBP), was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Plus daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf Diskussionen zu Plus gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Plus beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 3,14 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 15,59, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Somit wird Plus auch in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen dominierten besonders negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung von Analysten, eine "Gut"-Bewertung für Sentiment und Buzz, eine "Gut"-Bewertung für den Relative Strength Index und eine "Schlecht"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.