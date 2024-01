Plus Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Bei Plus hat sich in den letzten Wochen das Stimmungsbild nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Plus daher in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Plus-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurde. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die Plus-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Plus vor, aber das durchschnittliche Kursziel von 1842,5 GBP zeigt ein Aufwärtspotenzial von 10,79 Prozent basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1663 GBP. Somit ergibt sich eine Empfehlung von "Gut" für Plus in diesem Bereich der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Plus-Aktie von 1663 GBP eine Entfernung von +11,01 Prozent vom GD200 (1498,02 GBP), was ein "Gut"-Signal aus charttechnischer Sicht darstellt. Der GD50, der den durchschnittlichen Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 1493,6 GBP, was einen Abstand von +11,34 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Aktienkurses als "Gut", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Plus derzeit eine Dividendenrendite von 3,69 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,02 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche.