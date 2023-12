Plurilock Security Aktie: Ist es das gewesen?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Plurilock Security wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Plurilock Security in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -45,83 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Plurilock Security wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, während es in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen waren, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bekommt Plurilock Security auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Plurilock Security liegt bei 33,33 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".