Pluribus Technologies Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Pluribus liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 11 für die Pluribus an, was als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Pluribus mit 0,35 CAD derzeit um +9,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung "Schlecht" vergeben, da die Distanz zum GD200 -56,79 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Bei der Einschätzung durch Anleger werden nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten berücksichtigt, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Pluribus auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu Pluribus diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes rund um Pluribus gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt erhält die Pluribus daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.