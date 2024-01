Pluri Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Pluri":

Die technische Analyse der Pluri-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,58 USD einen Abstand von -19,44 Prozent zum GD200 (0,72 USD) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den durchschnittlichen Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, bei 0,57 USD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +1,75 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Pluri-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Pluri besonders negativ diskutiert, jedoch waren an drei Tagen die Diskussionen überwiegend positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigten sich hauptsächlich positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Pluri zu verzeichnen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über Pluri war jedoch im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft über die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 55,56 und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 53,45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch ein Gesamtrating von "Neutral" für die Pluri-Aktie.