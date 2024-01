Pluri Aktie: Kann das wirklich sein?

In den letzten zwei Wochen wurde die Pluri-Aktie von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion aus der Analyse der verschiedenen Kommentare und Äußerungen in den letzten beiden Wochen zu diesem Wert festgestellt hat. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ist die Anlegerstimmung daher als "neutral" einzustufen.

Was die Dividende betrifft, so können Anleger, die derzeit in die Pluri-Aktie investieren, im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie einen niedrigeren Ertrag in Höhe von 2,48 Prozentpunkten erzielen, da die Dividendenrendite bei 0 % liegt. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "schlecht" aus.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pluri-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "neutral" Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 53,45 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Bewertung nach RSI.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Pluri-Aktie ein Durchschnittsschlusskurs von 0,71 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0,54 USD, was einem Unterschied von -23,94 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "schlechte" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,58 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "schlechten" Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Pluri-Aktie sowohl bei der Anlegerstimmung als auch bei der Dividende, dem RSI und der technischen Analyse eine eher neutrale bis negative Bewertung.

