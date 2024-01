Pluri Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Pluri":

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Aktie von Pluri wurden über einen längeren Zeitraum hinweg hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Ergebnisse deuten auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine "Schlecht"-Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Einstufung für Pluri in diesem Punkt.

Ein Instrument zur Einschätzung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Für Pluri beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 35,71 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 51,72, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Pluri insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Pluri besonders negativ diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein aktueller Investor in die Aktie von Pluri bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,47 Prozentpunkten erzielen. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.