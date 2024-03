Plumas Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

In den letzten zwölf Monaten haben 1 Analystenbewertungen für die Plumas-Aktie stattgefunden. Alle Bewertungen waren positiv, was zu einem "Gut"-Rating für die Plumas-Aktie führte. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 38 USD, was einem Aufwärtspotential von 8,26 Prozent entspricht. Aufgrund des letzten Schlusskurses von 35,1 USD ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde überwiegend positiv über die Aktie in den sozialen Medien diskutiert. Dies führte zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 19,28 Punkten, was darauf hindeutet, dass Plumas überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 55,37, was darauf hindeutet, dass Plumas weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Plumas, weshalb sowohl das Sentiment als auch der Buzz als "Neutral" bewertet werden. Insgesamt erhält Plumas daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.