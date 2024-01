Plum Acquisition I Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Plum Acquisition I-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 40,2 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Plum Acquisition I besonders negativ diskutiert. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer rot, es gab keine positiven Diskussionen, und größtenteils waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Plum Acquisition I-Aktie bei 10,61 USD verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 10,85 USD, was einem Abstand von +2,26 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt der aktuelle Kurs bei 10,8 USD, was einer Differenz von +0,46 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt das Sentiment und Buzz eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält Plum Acquisition I in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich somit für Plum Acquisition I eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength-Index, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz.