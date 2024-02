Plum Acquisition I Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Plum Acquisition I-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage aktuell 25, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine ähnliche Tendenz und wird ebenfalls als "Gut" eingestuft. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Plum Acquisition I-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,72 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage resultiert in einer "Neutral"-Bewertung. Das Anleger-Sentiment für Plum Acquisition I ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Plum Acquisition I gemäß der Analyse der verschiedenen Indikatoren eine positive Gesamtbewertung.

