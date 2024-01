Plug Power wird immer uninteressanter …

In den vergangenen zwei Wochen wurde Plug Power von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 62,37 Punkten, was bedeutet, dass die Plug Power-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, weshalb sie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Plug Power von 4,29 USD mit -47,17 Prozent Entfernung vom GD200 (8,12 USD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 4,68 USD auf, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Unter dem Strich wird der Kurs der Plug Power-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei Plug Power konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Auf der anderen Seite war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Plug Power für diese Stufe daher ein "Schlecht".