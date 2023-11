Plug Power verzeichnet anhaltende Verluste nach jüngster Bilanzvorlage

Plug Power hat Einblick in seine Finanzergebnisse für das dritte Geschäftsquartal gewährt.

Das dritte Geschäftsquartal 2023 war für Plug Power erneut von einem Verlust geprägt. Das EPS (Ergebnis je Aktie) lag bei -0,47 US-Dollar, während im Vorjahreszeitraum bereits ein Minus von 0,300 US-Dollar zu verzeichnen war. Die Analystenerwartungen für den Verlust je Aktie lagen bei -0,305 US-Dollar, was jedoch verfehlt wurde. Zeitgleich konnte Plug Power einen Umsatz von 198,71 Millionen US-Dollar erwirtschaften, was einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von 10,11% entspricht. Dennoch blieb das Unternehmen unter den Erwartungen der Analysten, die einen Umsatz von 219,6 Millionen US-Dollar prognostiziert hatten.

Die Hiobsbotschaften aus der Wasserstoffbranche in den USA haben nicht nur Auswirkungen auf dortige Unternehmen, sondern hinterließen auch tiefe Spuren bei europäischen Firmen. Lieferengpässe bei der Fertigung von Brennstoffzellen und hohe Abflüsse von Liquidität beim US-Unternehmen Plug Power führten zu einem Einbruch des Aktienkurses an der NASDAQ um 33,56 Prozent auf 3,94 US-Dollar. Dies ist der niedrigste Stand seit mehr als drei Jahren. Auch europäische Anbieter aus der Branche wie thyssenkrupp Nucera und SFC Energy wurden davon beeinflusst. Die Aktien der thyssenkrupp Tochter, die im Juli dieses Jahres an die Börse gegangen waren, verloren am Freitag um 5,5%, während die Aktien von SFC Energy um 6% fielen.

Der Grund für die besonders starken Kursverluste von Plug Power liegt vor allem darin, dass das Unternehmen derzeit noch mit 2,5 Milliarden US-Dollar bewertet wird, jedoch erhebliche Geldbeträge verausgabt. Im dritten Quartal allein waren es laut dem RBC Analysten Chris Dendrinos fast 400 Millionen Dollar. Zum Ende des Quartals hatte Plug Power noch 1,3 Milliarden Dollar an Betriebskapital zur Verfügung, wie der Branchenexperte in einer kürzlich durchgeführten Studie schrieb.

Das Management hat daher bereits mehrere Optionen zur Sicherung der Liquidität in Betracht gezogen, darunter einen 1,5 Milliarden Dollar Kredit des Energieministeriums der USA und verschiedene Kapitalmaßnahmen. Dendrinos prognostiziert, dass noch in diesem Quartal eine Transaktion stattfinden wird. Er schätzt den Kapitalbedarf für die kommenden zwölf Monate auf mindestens 750 Millionen Dollar.

Die Nachrichten von Plug Power hatten auch Auswirkungen an anderen europäischen Börsen. Die Aktien von Nel aus Oslo verloren knapp neun Prozent und das in London ansässige Unternehmen ITM Power verzeichnete einen Verlust von fast fünf Prozent. Nel bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen rund um Wasserstoff an - von der Herstellung über die Speicherung bis hin zur Verteilung. ITM Power ist spezialisiert auf Elektrolyseure und Wasserstoff für Brennstoffzellen.

Der einstige Hype um grünen Wasserstoff ist mittlerweile vorbei. Vor zwei Jahren kostete eine Aktie von Plug Power noch über 40 US-Dollar, heute ist sie nur noch ein Zehntel davon wert. Thyssenkrupp Nucera ging im Juli dieses Jahres zu einem Preis von 20 Euro je Aktie an die Börse und hat seitdem30 Prozent an Wert verloren. Auch die Aktien des Münchner Unternehmens SFC Energy haben sich in den letzten zwei Jahren nahezu halbiert. Die Aktien von ITM Power, die Anfang 2021 noch über 700 Pence kosteten, sind heute nur noch für 60 Pence zu haben.

Nachricht im Orginal