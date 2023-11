Plug Power – vergeigt. Zahlen bringen die Aktie in wilde Fahrwasser. Nachbörslich crasht die Aktie – Minus 12,48%!

Friktionen, Verwerfungen bei der Wasserstofffproduktion in den USA sollen im Wesentlichen für die weiter steigenden Verluste der Amerikaner verantwortlich sein.

Ob die Jahresprognose noch zu halten ist, scheint zumindest zweifelhaft. Teurer Wasserstoffeinkauf bevor die eigenen Porduktionsstätten aktiv werden (bisher erst Georgia in Betrieb mit Erreichen der Kapazität im Q4/23). „In the third quarter of 2023, the Company has incurred a non-cash charge of $41.6 million. This charge reflects the projection for future costs to service our existing fleet through the remainder of their service

contract. The severe hydrogen shortages have negatively affected direct cost of service as well as the timing for implementation of fleet upgrades into customer operated equipment. These factors have been compounded by certain cost increases from inflation impacts on labor, materials and overhead. The Company is continuing to monitor the current cost trends and hydrogen market dynamics. If these trends continue, the Company may have to record additional service loss provisions in future periods.