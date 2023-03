Plug Power und Nel Asa - diese Zahlen sind entscheidend!

Liebe Leserinnen und Leser,

Plug Power hat nun seine Zahlen vorgetragen (am 1. März). In den ersten Reaktionen hat der Aktienmarkt den Daumen gesenkt. Nicht anders ging es Nel Asa, nachdem die Norweger zuvor die Zahlen präsentiert hatten. Nun wird es für die Unternehmen der Wasserstoff-Branche etwas ungemütlicher, wenn die Märkte sich nur an den wirtschaftlichen Gegebenheiten orientieren würden. Doch dieser Markt wird auch von Stimmungen beeinflusst – und die Stimmungslage ist zumindest nicht aussichtslos.

Plug Power enttäuscht

Wie so oft allerdings hat Plug Power mit seinen Zahlen die Öffentlichkeit enttäuscht. Die US-Amerikaner konnten noch nicht einmal die jüngste Umsatzerwartung erfüllen. Diese hatte nach den vorhergehenden Korrekturen bei etwa 758 Millionen Dollar für das Jahr 2022 gelegen. Allerdings sind die Umsätze...