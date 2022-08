Plug Power und ITM Power: Zurück zu alter Stärke?

Nach einer mehrjährigen Aufwärtsbewegung, die vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2020 sehr dynamisch verlief, befindet sich der Wasserstoffsektor seit Ende Januar 2021 in einem deutlichen Abschwung. Zum besseren Verständnis wollen wir uns an dieser Stelle die Kursverläufe des britischen Elektrolyse-Spezialisten ITM Power und des US-Players Plug Power anschauen und miteinander vergleichen. ITM Power-Aktie prallt vom EMA50 nach unten ab… Hier weiterlesen