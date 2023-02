Plug Power überzeugt Johnson Matthey von gemeinsamer 5 GW-Membranproduktionsanlage und sichert sich Vorprodukte für ehrgeizige Produktionsziele. Enapter aussen vor?

Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) ist auf dem Weg ein globaler Player im Geschäft mit „grünem Wasserstoff“ zu werden. Aber das mit vielen Erwartungen gespickte Business Update letzte Woche war nicht das,was viele erhofft hatten. Selbstverständlich Andy Marsh führte souverän durch seine „Show“.

Und natürlich gab es vieles, zwar bekannt, aber doch positiv stimmendes für den Wasserstoffwert aus Latham. Dazu gehörte die klare Bestätigung des 1,4 Mrd USD-Umsatzziels für 2023. Die Erwartung in 12 Monaten den Break-Even zu erreichen, die Bestärkung des 5 Mrd USD Umsatzziels für 2026. Und operativ geht es voran bei Plug Power – der amerikanische Konzern Johnson Matthey wird dauerhaft auch Plug Power mit den für Elektrolyseure notwendigen Basisrohstoffen und Bauelementen versorgen.

Aus MoU in 2021 wird jetzt umfassende Kooperation zwischen Plug Power und Johnsons Matthey.

Während Johnson Matthey mit der Enapter AG eine enge Kooperation für AEM-Elektrolyseure einging, unterlegt mit einer 20 Mio EUR Beteiligung an der Enapter durch die Amerikaner, findet man nun in Plug Power den Hersteller von PEM-Elektrolyseuren als weiteren Kooperations-Partner. Bereits im Mai 2021 unterzeichneten Plug Power und Johnson Matthey ein MoU für eine Forschungskooperation:

„Johnson Matthey Plc., die mit Spezialchemie, Katalysatoren und Edelmetallraffinerie rund 11,6 Mrd EUR mit rund 12.000 Mitarbeitern im Vorjahr umsetzte, machte heute ein MoU mit Plug Power publik: Beide wollen eine Roadmap erarbeiten für die gemeinsame Entwicklung von sog. High-performance Electrolyseuren mit erhöhter Laufzeit, höherer Ausbeute und insgesamt höherer Energieeffizienz als die derzeitige Produktgeneration.“ (nwm 26.05.2021, „H2REIHE-Update | Gibt Plug Power’s Kooperation mit Johnson Matthey der Aktie weiteren Schub? Operative Verstärkung für Elektrolysesparte.„)

Plug Power und Johnson Matthey, …

…ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger Technologien, haben eine langfristige strategische Partnerschaft geschlossen. Hierbei sollen die Briten ein wichtiger Zulieferer von Komponenten für Membran-Elektroden-Einheiten (MEA) werden und einen wesentlichen Teil des Bedarfs von Plug an Katalysatoren, Membranen und katalysatorbeschichteten Membranen (CCM) decken. Darüber hinaus bietet Johnson eine sichere Versorgung mit Edelmetallen und umfassende Recyclingleistungen.

Wenn Plug Power die Voraussetzungen für 20 Mrd USD Umsatz in 2030 respektive um 5 Mrd USD Umsatz bereits bis 2026 zu erreichen, erfüllen will,…

….braucht es genug Komponenten zur Produktion entsprechend grosser Elektrolyseur-Kapazitäten. Vor diesem Hintergrund werden Plug und Johnson gemeinsam in die voraussichtlich größte (5GW, mit einer geplanten Skalierung auf 10GW) CCM(Elktrolyseurmembran)-Produktionsanlage der Welt investieren. Die Anlage wird in den Vereinigten Staaten gebaut werden und voraussichtlich im Jahr 2025 die Produktion aufnehmen. Plug und Johnson wollen auch weiterhin die günstigen Bedingungen des Inflation Reduction Act in den USA und von REPowerEU in Europa nutzen, um ein exponentielles Wachstum der Wasserstoffindustrie zu fördern.

„Wir freuen uns, unsere Beziehung zu JM, einem hoch angesehenen und kompetenten Lieferpartner mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz auszubauen“ sagte Plug CEO Andy Marsh. „Diese Partnerschaft wird uns dabei helfen, unsere Lieferkette zu stärken und unsere Fähigkeit sicherstellen, die wachsende Nachfrage für unsere Brennstoffzellen und Elektrolyseure zu befriedigen. Mit einem Partner wie JM ist Plug in einer starken Position, um weltweit führend in der grünen Wasserstoffwirtschaft zu sein.“

Liam Condon, CEO von Johnson Matthey, fügte hinzu: „Für die sich rasch entwickelnde Wasserstoffwirtschaft ist diese Partnerschaft ein entscheidender Schritt. Wir bringen eines der weltweit größten Unternehmen für grünen Wasserstoff und Brennstoffzellen mit der Technologie und den Fertigungskapazitäten von JM zusammen. Damit schaffen wir ein Volumen und eine Größenordnung für grünen Wasserstoff, die es bisher noch nicht gab. Diese Partnerschaft bestätigt die weltweit führende Position von JM bei katalysatorbeschichteten Membranen, den leistungsbestimmenden Komponenten von Elektrolyseuren und Brennstoffzellen.“

Starkes Paar – und Inflation Reduction Act bringt grosse Investition in die USA – Biden macht einiges richtig

Plug Power ist der derzeit führende Nutzer von Flüssigwasserstoff mit der weltweit größten Wasserstoff-Tankstellenpräsenz sowie über 60.000 Brennstoffzellensystemen, die mehr als eine Milliarde Betriebsstunden auf der ganzen Welt geleistet haben. Plug baut ein End-to-End Ökosystem für grünen Wasserstoff auf – von der Produktion, Speicherung und Lieferung bis hin zur Energieerzeugung. Hierbei kann Plug Power auf einige Hauptkunden zählen – darunter Amazon, Carrefour, Walmart, Lidl und BMW. ZUM aktuellen Business-Update von Plug Power HIER mehr.

Johnson Matthey ist seit vielen Jahren im Bereich Wasserstoffelektrolyse aktiv und stützt sich dabei auf seine Kernkompetenzen in den Bereichen Platingruppenmetalle (PGM) und Katalyse. Das Unternehmen verfügt über einen etablierten Geschäftsbereich der Wasserstofftechnologien mit langjährigen Kundenbeziehungen und einer Produktionskapazität von 2 GW, mit Plänen zur Erweiterung auf 5 GW durch eine neue 3 GW-Gigafabrik in Royston, Großbritannien. Durch die weltweite Führungsrolle bei der Sekundärgewinnung von Platinmetallen hat Johnson Pionierarbeit für ein Kreislaufgeschäftsmodell für die seltenen Metalle geleistet. Dies wird auch bei der Kooperation mit Plug Power zum Einsatz kommen.