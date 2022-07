Plug Power: Das sorgt hier für ordentlich Power!

Die Aktien des US-Wasserstoffunternehmens Plug Power haben in dieser Woche ein fulminantes Comeback gefeiert. Am Donnerstag schnellte der Kurs um 25,9 Prozent in die Höhe und markierte ein 10-Wochen-Hoch bei 21,86 Dollar. Dem vorausgegangen waren positive Nachrichten aus den USA, wo ein Senator sein Veto gegen das US-Klimaschutzpaket aufgegeben hat. Nun kann das Klimaschutzpaket verabschiedet werden Damit ist der Weg… Hier weiterlesen