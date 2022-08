Plug Power soll liefern. Quartalszahlen heute. Könnte das Tüpfelchen nach dem Klimapaket Bidens werden.

Plug Power- das mehrere hundert Milliarden USD schwere Klima- und Sozialpaket Biden’s kam mit der minimalen 51 Stimmen Mehrheit durch den Senat am Sonntag. Vizepräsidentin Kamela Harris entschied mit ihrer Stimme verfassungsgemäss das Patt für die Demokraten.

Das Paket sieht Ausgaben von rund 370 Mrd USD für Energiesicherheit und Klimaschutz sowie 64 Mrd USD für die Gesundheitsversorgung vor. Und Andy Marsh, CEO von Plug Power meldete sich noch Sonntag über Twitter zu Wort:

„The climate bill is critical to continue US leadership in fuel cell and hydrogen. Good for climate, good for jobs and good for national security- a trifecta – happy to see the senate passed the bill – Posted by Andy„

Plug Power ist mit seinem geplanten „greenhydrogen“ Infrastrukturnetzwerk für die USA, das bereits im Bau, teilweise fertiggestellt und grösstenteils noch im Planungsstadium ist, einer der Hauptprofiteure der Steuergutschriften für Wasserstoff. Passt zu der Förderung , die Plug Power im Rahmen des Infrastrukturpakets aus dem Vorjahr für einen der fünf geplanten Wsserstoffhubs in den USA erhält.

Aber nicht nur diese Riesen-Finanzspritze hilft Plug Power, nein nach dem 120 MW Auftrag letzte Woche und den rund 40% Kursplus in den letzten 4 Wochen könnten passende Quartalszahlen…

Wie fast üblich meldete auch letzte Woche Plug Power den grössten Einzelauftrag im Wasserstoffsektor: 120 MW Elektrolyseurauftrag, skalierbar auf 500 MW für US-Infrastrukturkonzern -hierzu aber später noch ein paar Worte, zuerst DAS Thema des Tages:

Plug Power Aktie – auf allen Kontinenten präsent, und „die ganze Wertschöpfungskette“ soll es sein. Und nur mit einem starken Heimatmarkt im Rücken wird Plug Power auf Dauer seine grossen Pläne umsetzen können. Und für Plug Power wird es immer schwieriger die Anleger noch positiv zu überraschen. Denn mittlerweile ist man von Plug andere „Dimensionen“ gewöhnt: 2GW-Gigafactory in Australien mit Fortescue, HYVIA – angestrebter europäischer Marktführer für leichte LKW mit Renault, Wasserstoffproduktionsnetzwerk USA-abdeckend, Acciona-Kooperation, 100 MW H2-Produktion in Antwerpen auf eigene Rechnung, 1 GW Elektrolyseurauftrag aus Europa, SK Group Kooperation, usw.

NACH HANDELSSCHLUSS USA ZÄHLT ES:

DAS gilt es zu liefern, damit die Rallye der Plug Power Aktie weitergehen könnte

Wobei nach den knapp 40% Kursplus seit Manchins erstes Abnicken auch durchaus mal eine gewisse Konsolidierung möglich scheint. Nach dem Motto „Sell on good news“ gab es auch schon nach erfüllten Erwartungen Gewinnmitnahmen. Vielleicht für „Zuspätgekommene dann wieder günstige Einstiege“? Im Auge behalten sollte man die relativ hohen Shortpositionen in der Plug Power Aktie. Hier könnte bei einem weiteren starken Asntieg durchaus eine unerwartete Dynamik entstehen…



WAS SOLLTE MINDESTENS RAUSKOMMEN? Durchschnittlich wird ein Verlust im Q2 von -0,197 USD je Aktie erwartet – 21 Analysten gaben dazu eine Schätzung ab. Weiterhin wird durchschnittlich – ein kräftiges Umsatzplus auf 163 Mio USD gegenüber den 125 Mio USD im Q2/21 erwartet – hierzu äusserten sich 20 Analysten. Derzeit äussern sich 25 Analysten zu dem Kursziel der Plug Power Aktie: Durchschnittlich werden 34,02 USD als Kursziel genannt, in einer Bandbreite von 18,00 bis 78,00 USD. Und am 9.08.2022 wird es ernst.

Wer live dabei sein will

Der sollte heute um 16:30 Eastern Time (22:30 Uhr) beim Earnings-Call von Plug Power dabei sein. Über den folgenden „direct webcast“: https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1560350&tp_key=22ca38d33d – oder über: „The webcast can also be accessed directly from the Plug homepage (www.plugpower.com). A playback of the call will be available online for a period of time following the call.“



