Plug Power: Das sind gut 20 %!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power ist zuletzt wieder etwas stärker geworden. Die Aktie legte immerhin am Freitag noch einmal gut 2,2 % zu. Damit sind die Notierungen über die Marke von 4 Euro geklettert und haben sich dort minimal etabliert. Aber: Chartanalysten und Statistiker würden erwarten, dass der Titel auch noch die Marke von 5 Euro erreicht – wenn schon keine neuen Nachrichten mehr an den Markt kommen. Erst dann würde so etwas wie ein [...] Hier weiterlesen