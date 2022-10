Plug Power’s Aktie Freitag unter Druck – Umsatzprognose 2022 reduziert. „Nur“ auf Anfang 2023 verschoben. Hyvia überschattet.

Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) ist auf dem Weg ein globaler Player im Geschäft mit „grünem Wasserstoff“ zu werden. Und scheint dauernd unter Dampf. Während das Joint Venture mit Renault – HYVIA – mittlerweile auf den Automobilmessen seine serienreifen Fahrzeuge präsentiert und den ICPEI-Status besitzt.,



musste Andy Marsh gestern eine schwer verdauliche Nachricht dem Kapitalmarkt präsentieren. Gerade deshalb schwer verdaulich, da aktuell Growth-Aktien unter extremen Druck stehen. Und auch die Aktie von Plug Power musste seit den im September gesehenen Kursen von rund 30,00 USD gut 33% Kursrückgänge hinnehmen – ohne erkennbare News.

Und dann der Schlag vom Freitag, der nochmal rund 6% kostete – Stimmungseintrübung auf Dauer? Wird der sich abzeichnende Erfolg von HYVIA gegenteilige Signale senden können? Möglicherweise vom Pariser Autosalon? Oder kann Plug Power am 19.Oktober auf seinem „Plug Power Symposium“ mit überarbeiteten Planungen für die nächsten Jahre Signale des Aufbruchs senden? Oder werden die anstehenden Quartalszahlen eine weitere Kursschwäche verursachen? Viele Fragen, deren Beantwortung vielleicht durch die Freitagsmeldung etwas leichter fällt:

Plug Power reduziert Umsatzprognose für 2022. Von 900 bis zu 925 Mio USD senkt man die Range „um möglicherweise 5 bis 10%“

Im Rahmen der Quartalsbuchhaltung reifte offensichtlich die Erkenntnis, dass einige grösser Aufträge aufgrund von Lieferkettenproblemen und anderen zeitlichen Verzögerungen erst in 2023 statt in 2022 abgerechnet werden könnten. Klar betont wird, dass keine Aufträge storniert worden sind, sondern dass definitiv in 2023 die in 2022 möglicherweise nicht realisierten Umsätze spätestens on 2023 verbucht werden können. Sollte dann in erhöhter Range für 2023 wiederzufinden sein. Hierzu wird das „Plug Symposium“ am 19.10.2022 in der Gigafactory in Rochester näheren Aufschluss geben.

Auftragseingang nicht von Prognoseanpassung betroffen – verbleibe vielmehr auf „robustem Niveau“

Der Schritt vor dem Plug Symposium die negativen Nachrichten zu veröffentlichen, um dann später wieder über positives zu reden – wie zu erwarten sein sollte, wenn Umsatzverschiebungen in 2023 dann wahrscheinlich die Guidance 2023 erhöhen sollten. Dazu kommen die in den letzten Monaten gewonnenen Aufträge, die bisher in den Planungen für die Folgejahre wahrscheinlich nicht in vollem Umfang berücksichtigt waren – angefangen vom „Amazon-Deal“, 50 MW Lhyfe-Auftrag, 120 MW Golfküstenauftrag und die möglicherweise sichtbareren HYVIA-Potentiale. Und …

Interessierte Anleger können sich für das online-übertragene Event registrieren und so aus erster Hand einen Eindruck von den Ambitionen Plug Powers gewinnen: „Including the event agenda and registration details, please visit https://www.plugsymposium.com.“

HYVIA trumpfte auf der IAA Transportation auf und jetzt steht der Pariser Autosalon ab dem 17.10. an – aber alle schauen nur auf Plug Power’s Prognosereduktion für 2022?

Marketingtechnisch schiesst Renault aus allen Rohren, um den Auftritt des Plug Power-Renault Joint Ventures „ins rechte Licht zu rücken“ – europaweit. So stellte HYVIA sein Programm vom 20.-25. September 2022 an der IAA Transportation in Hannover direkt neben dem Stand von Renault vor (E70 – Halle 13). Die Marke präsentierte sich erstmals an einer grossen Automobilmesse mit ihrer gesamten Palette an Wasserstoff-Elektro-Fahrzeugen: Master Van H2-TECH, Master City Bus H2-TECH (in einer Vor-Version) und Master Chassis Cab H2-TECH, wie auch mit H2-Tankstellen- und Brennstoffzellen-Prototypen.

Viele potentielle Kunden testen und werden wohl…

Passend zur aktuellen Newslage: Ein Ausschnitt aus dem Interview mit CEO Andy Marsh von Plug Power Inc.: Weltweit engagiert

nwm: Sie haben gerade Ihre Prognose für 2025 erneut bestätigt. Wie konservativ haben Sie in dieser Prognose die Entwicklungschancen der potenziell großvolumigen Joint Ventures auf allen Kontinenten (Fortescue, Acciona, Renault, SK Group,…) betrachtet?

Marsh: Wir haben sehr ehrgeizige Ziele für unsere Joint Ventures. Das Joint Venture mit Renault weist den Weg zu einem kompletten Ökosystem von Brennstoffzellen-LCVs, grünem Wasserstoff und Tankstellen in ganz Europa. Bis 2030 streben wir einen Marktanteil von 30 % am Brennstoffzellen-LCV-Markt in Europa an.

Gemeinsam mit Acciona wollen wir das Wachstum der Wasserstoffwirtschaft in den Bereichen Industrie, Mobilität und Pipelinegas in Europa beschleunigen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, bis 2030 einen Marktanteil von 20% an grünem Wasserstoff auf der Iberischen Halbinsel zu erreichen.

Die Zusammenarbeit mit der SK Group wird Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme, Wasserstofftankstellen, Elektrolyseure und grünen Wasserstoff für den koreanischen und andere asiatische Märkte bereitstellen. Die Partnerschaft umfasst eine strategische Investition der SK Group in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar in Plug . Diese Partnerschaft wird durch die Ziele der südkoreanischen Regierung für 2040 befeuert. Ihr Ziel ist eine Reihe von mehr als 6.000.000 Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen und 1.200 Wasserstofftankstellen.

Plug und Fortescue sind eine strategische Partnerschaft zur Herstellung von Elektrolyseurtechnologie in Australien eingegangen. Die Partnerschaft umfasst Pläne zum Bau einer Gigafactory in Queensland, Australien. Im Rahmen der Vereinbarung wird FFI auch 250 Megawatt der Elektrolyseurlösungen von Plug erwerben, was in Zukunft auf Brennstoffzellensysteme und andere wasserstoffbezogene Betankungs- und Speicherinfrastruktur erweitert werden könnte. Die Partnerschaft soll die weltweit führende Erfolgsbilanz von Fortescue bei der Innovation und Entwicklung großer integrierter Infrastrukturanlagen nutzen, um die Vision von FFI von grünem Wasserstoff zu verwirklichen. Im ersten Schritt will man bis 2030 15 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr zu produzieren.

