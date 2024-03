Plug Power: Das riecht nach Katastrophe!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat an einem insgesamt starken Börsen-Montag wieder nachgegeben. Gegen den Markttrend verloren die US-Amerikaner schon wieder -3,6 %. Das ist eine ungünstige Nachricht. Denn Plug Power hat damit nach dem Verlust von -5 % am vergangenen Freitag ein weiteres Mal den Rückwärtsgang eingelegt. Die Notierungen sind nicht mehr aufzuhalten, befürchten Chartanalysten teils schon für den Fall, dass die Aktie auch noch unter die Marke von 3 Euro rutscht. Aktuell hat die Aktie noch einen Kurs von 3,09 Euro auf der Habenseite. Es sind also noch ziemlich genau 3 % Polster zu sehen. Gut ist die Situation dennoch nicht.

Plug Power: Keine weitere Hilfe

Plug Power hatte zuletzt deutlich mehr Hoffnung gemacht, als es jetzt noch sichtbar wird. Denn die Amerikaner hatten vom US-Energieministerium die Zusage erhalten, eine Kredit über 1,6 Mrd. Dollar zu bekommen. Dies wiederum ist ein mächtiger Zahlungsstrom, der ins haus käme. Denn allein der Umsatz im laufenden Jahr wird mit derzeit geschätzten 1,02 Mrd. Dollar weit hinter den Ergebnissen zurückbleiben, die Plug Power zuletzt schon für das vergangene Jahr lange Zeit angekündigt hatte. Das Darlehen also ist größer als der Jahresumsatz.

Dazu aber wird Plug Power im laufenden Jahr den gegenwärtigen Schätzungen nach zusätzlich noch mit einem weiteren großen Verlust belastet. Der wird den Erwartungen nach bei 711 Millionen Dollar liegen. Die Erwartung war noch vor kurzer Zeit wesentlich freundlicher: Da wurde geschätzt, Plug Power werde lediglich weniger als 500 Millionen Dollar Verlust erleiden.

Kurz: Das Darlehen kommt im richtigen Augenblick. Die Börsen scheinen dennoch nicht mehr zufrieden. Das Trendverhalten ist wieder klar nach unten gerichtet. Charttechnisch und technisch betrachtet gibt es auch nach den Ereignissen vom Montag kaum nennenswerte – direkte – Unterstützung. Die Notierungen sind fast hoffnungslos nach unten gerutscht – oder?

