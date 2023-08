Plug Power: Ein mittelfristiges Kursziel von 17,17 EUR

Die Aktien von Plug Power wurden kürzlich nicht korrekt bewertet und Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel um +118,72% vom aktuellen Kurs entfernt liegt.

• Am 18.08.2023 lag die Kursentwicklung bei -0,47%

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Plug Power beträgt 17,17 EUR

• Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4.27 gleich

Am gestrigen Tag verzeichnete Plug Power eine negative Entwicklung am Finanzmarkt (-0,47%). In den letzten fünf Handelstagen und somit einer vollständigen Handelswoche fielen die Ergebnisse auf -7.97%. Der Markt scheint momentan relativ pessimistisch zu sein.

Sind Bankanalysten überrascht über diese Entwicklung? Es ist deutlich erkennbar wie die Stimmung ist.

Das mittelfristige Kursziel für Plug Power wird im Durchschnitt bei 17,17 EUR gesehen. Wenn sich dies bewahrheitet eröffnet sich...