Plug Power liefert Quartalszahlen schon Morgen, nachmittags. Erwartungen. Was wichtig ist.

Plug Power Aktie – einst gefeierter Überflieger unter den Wasserstoffwerten, vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen eine leichte Erholung nach dem Tief Anfang Mai bei 8,37 USD mit 9,29 USD am Freitag aus dem Handel gegangen, aktuell im Vorhandel bei 9,41 USD. Entscheidend für dieweitere Kursentwicklung der nächsten Wochen, wenn nicht Monate, werden die eigentlich für den 10. Mai erwarteten Quartalszahlen sein. Diese kommen nun bereits Morgen, Dienstag, vor Handelsbeginn USA „raus“ – und werden dann ab 9;00 Uhr ET (15:00 Uhr Deutscher Zeit) von Andy Marsh in bekannter Manier präsentiert, erläutert und dem Kapitalmarkt durch Fragen der Analysten „gedeutet“. Spannend allemal. Dazu kommt die von Plug Power öfters praktizierte Taktik „im Umfeld der Quartalszahlen“ Aufträge, Kooperationen oder Übernahmen in gesonderten Unternehmensmeldungen zu kommunizieren.

Für Plug Power Aktionäre und an der Aktie interessierte wird es also spannend – hohe Kurschwankungen in beiden Richtungen möglich.

Viele fragten sich in den letzten Monaten, was los ist beim ehemaligen Branchenüberflieger. Ein Kursverfall, nahezu ungebremst strafte die Zahlen 2022 und fehlende Grossaufträge seit Veröffentlichung der Ergebnisse ab. Zu den fehlenden grossen Aufträgen kam noch eine Sammelklage und die Befürchtung, dass Plug Power am 10. Mai bei Vorlage der Quartalszahlen wieder mal die Erwartungen des Marktes verfehlen könnte. Zweifel an den – so auch Gegenstand der Sammelklage – von vielen mittlerweile oft als zu optimistisch empfundenen Aussagen des Managements, insbesondere des „Vorturners“ Andy Marsh.

Selbst die von vielen als Aufbruchsignal für die ganze Branche empfundenen Quartalsergebnisse Nel’s konnten die Plug Power Aktie nicht aus ihrem Tief reissen. Verhindeten vielleicht weitere Kursrückschläge. Und auch das vor 10 Tagen in Kalifornien verabschiedete gestaffelte Verbot für den Verkauf von Diesel-LKW zeigte keine Wirkung auf den Brennstoffzellenhersteller. Selbst die Erklärung der südkoreanischen SK Group – wichtiger Aktionär Plug Powers seit Zeichnung einer 1,6 Mrd USD Kapitlaerhöhung im Februar 2021 – gemeinsam mit Plug Power 1 Billion Won (ca,. 750 Mio USD) in eine neue Gigafactory (Elektrolyseure, Brennstoffzellen) in Korea zu investieren.

510 Mrd Won von SK Group, 490 Mrd Won von Plug Power für eine ab 2025 in Produktion gehende Gigafactory inclusive Forschungscenter –

wieder eine der News die Perspektiven zeigen, aber die Bilanzsituation für die nächsten zwei bsi drei Jahre nur durch Kosten belasten – für kurzfrisitige Kursaufschwünge dem Kapitalmarkt offensichtlich zu wenig. Derzeit zählt nur die Frage: Kann Plug Power abliefern und endlich mal die geschürten Erwartungen bezüglich eingegrenzter Verluste und für die Breakevenziele notwendiger kräftiger Umsatzzuwächse erfüllen. Dazu muss auch ein kräftig gestiegenes Orderbacklog kommen, um den Glauben an die Prognosen für 2023, 2024 und die folgenden Jahre endlich mal mit Fakten zu bestätigen.

Hier die Hürden, die Plug Power zumindest erreichen sollte, besser überwinden sollte.

Zuerst wird Plug Power kurz vor 15:00 Uhr deutscher Zeit die Quartalsergebnsise in einem Aktionärsbrief veröffentlichen, um dann die passenden Erläuterungen zu liefern. Wer Zeit hat, sollte sich Andy Marsh nicht entgehen lassen – in der heutigen Unternehmensmeldung heisst es dazu: „Join the call:

Date: May 9, 2023



Time: 8:00 am ET

Toll-free: 1-800-750-5857 or 1-212-231-2900

Direct webcast: https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1614940&tp_key=df4cc70b65

Plug Power ist zum Abliefern verdammt, will man den Aktienmarkt als Kapitalquelle nicht verschliessen. Eine Meldung am 4. April wies in die „richtige Richtung“ – reale Produktionszahlen: „Plug Power steigert Elektrolyseurproduktion in Rochester auf Rekordniveau von 122 MW im Q1 – ab Mai will man monatlich 100 MW produzieren.“

Und was wird am 10.05. erwartet? Hier gehen die Analysten im Konsensus von einem durchschnittlichen

Quartals-Umsatz erwartet 208 Mio USD (wäre rund 50% mehr als im Q1/22).

Durchschnittlich erwartetes EBIT Minus 143 Mio USD.

Erwartung Konzern-Verluste „nur noch" 148 Mio USD (Minus 170 Mio USD im Q4/22).

Daraus fogt ein erwartetes EPS von Minus 0,25 USD.

Zum 31.12..2022 arbeitete Plug Power an einer potentiellen Auftragspipeline allein für Elektrolyser von rund 25 Mrd USD „ Plug’s electrolyzer backlog currently stands at 1.5GW, with a sales funnel of over $25B. “. und a uf Jahressicht wird ein Umsatz von 1,32 Mrd USD durchschnittlich erwartet und ein EPS von Minus 0,68 USD. Und immer noch gehen die Analysten vom Erreichen des Break-Even im Jahr 2025 mit einem EPS von Plus 0,25 USD aus. Mal schauen.

Im Vorfeld der Zahlen gab es bereits spannende Entwicklungen.

bewegen die Amerikaner sich auch an verschiedenen anderen Fronten, um den Kapitalmarkt positiv zu stimmen. Nachdem man Anfang März eine Produktoffensive im bereits bei Grosskunden überaus erfolgreichen Lagerlogistikbereich(Gabelstapler plus H2-Infrastruktur) für Kunden mit einer Gabelstaplerflotte unter 100 Stück gestartet hatte, ging man nun einen weiteren neuen Markt an. Einen Markt der gerade für das schwache Stromnetz im US-Markt grosse Perspektiven bietet: Wasserstoff als Energiequelle für E-Charging Stationen.

Dazu konnte Plug Power die ersten Elektrolyseure nach Europa ausliefern: 3 Elektrolyseure im Container mit je 1 MW-Leistung zur ungarischen Ganzair für zwei Projekte: Einmal für den Bukkabrany Solar PV Park, wo täglich 850 kg Wasserstoff erzeugt werden sollen zur Einspeisung in das lokale Gasnetz. Das andere Projekt, Aquamarine, soll Wasserstoff als Energiespeicher testen.

Und was sagte das Management über 2023?

Zuletzt bei Vorlage der Zahlen für 2022 hiess es eindeutig und klar: „Reaffirming 2023 revenue and gross margin guidance of $1.4B and 10%“ – was noch über den Analystenerwartungen läge. Und was Plug Power erreichen sollte, wenn man die Vorwürfe der Sammelkläger zumindest relativieren, um nicht zu sagen teilweise entkräften will. Erreichen zumindest der Analysten-Erwartungen für das Q1 wäre also Pflicht.

Und das insbesondere weil Plug Power bei Vorlage der Zahlen für 2022 gleichzeitig die Prognosen für die Jahre 2024 und 2025 sogar noch erhöhte,und die Prognosen für die Folgejahre bestätigte:

Plug Power’s ehemals sichere Bank der Analysten bröckelt – angesichts der Kursentwicklung kein Wunder.

Auch wenn immer noch die Mehrheit der Analysten die Plug Power Aktie als Kauf sieht. Und auch wenn immer noch das durchschnittliche Kursziel bei 23,73 USD liegt – damit rund 150% über dem aktuellen Kursniveau von knapp unter 9,00 USD – so lassen die letzten Analystenupdates aufhorchen. Vor diesen kritischer werdenden Stimmen das Gesamtbild: 15 „BUY“, 6 „OUTPERFORM“, 8 „HOLD“, 1 „UNDERPERFORM“. Und das durchschnittliche Kursziel war vor kurzem noch bei rund 30,00 USD.

Zuletzt am 1. Mai, bestätigte JPMorgan Chase ihr BUY-Rating, reduzierte jedoch das Kursziel von 23,00 USD auf 20,00 USD. Am 21. April bestätigte UBS ihr altes BUY-Votum mit einem auf 24,00 USD reduziertem Kursziel – zuvor sah man ein Ziel von 26,00 USD. Und am 18. April meldete sich Sophie Karp, Analystin bei KeyBanc Capital, mit einem Downgrade von „OVERWEIGHT“ zu „SECTOR WEIGHT“. Die aktuellen Probleme liessen nichts anderes zu. Sie machte auch die Bankkrise dafür verantwortlich: „The recent bank collapses have created a risk-off atmosphere for project financing — right when PLUG is in a capital-intensive part of its growth cycle,“ Was Zweifel an der Kapitlaakquisefähigkeit Plug Powers bei ihr weckte. Dazu das als negativ empfundene Ausscheiden des Verantwortlichen für Elektrolyseure.

Am 17.04. senkte Piper Sandler das Kursziel der Aktie auf 12,00 USD von 17,00 USD – blieb jedoch bei der Einschätzung „HOLD“. Und dass am 3. April Morgan Stanley sein „OVERWEIGHT“ zu einem „EQUALWEIGHT“ reduzierte mit einem kräftig von ehemals 35,00 USD auf nur noch 15,00 USD reduzierten Kursziel, trug auch nicht zur Stimmung bei.

Egal wieviele Produktoffensiven Plug Power liefert, entscheidend werden neue Grossaufträge für den aktienkurs sein. Und besonderes Augenmerk werden die Anleger auf die Zahlen am 10. Mai legen. Hier „muss“ Plug Power endlcih aml zumindest die Erwartungen erreichen, will man auch zukünftig den Kapitalmarkt als Finanzierungsquelle für die Investitions- und Anlaufkosten bis zum Break-Even nutzen. Wichtige Weichenstellungenfür die Aktienkursentwicklung sollten am Dienstag Nachmittag erfolgen – in welche Richtung auch immer.

