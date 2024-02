Plug Power: Das lange Ende!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Am Freitag wird Plug Power aus den USA seine Quartalszahlen präsentieren. Im Vorfeld dieses Ereignisses zeigen sich die Börsen letztlich schwach. -0,4 % gab Plug Power am Donnerstag nach. Das ist noch kein Großereignis, aber: Die Aktie hat den Anschluss nach oben, der kurzfristig wieder entstanden war, erneut verpasst. Die neuen Zahlen am Freitag können Ausbrüche in beide Richtungen mit sich bringen.

Plug Power: Gewaltig!

Gewaltig dürfte der Input durch die Zahlen werden, schätzen es einige Beobachter ein. Denn Plug Power muss bei den zurückliegenden Quartalszahlen einräumen, wie hoch der Verlust sein wird. Wenn die Schätzungen richtig sind, wird Plug Power annähernd 1 Mrd. Dollar im Gesamtjahr verloren haben. Der Umsatz soll bei ca. 900 Millionen Dollar liegen. Die beiden Zahlen zusammen ergeben ein schwaches Bild.

Im nun laufenden neuen Jahr wird alles besser, so die Hoffnung. Die Amerikaner sollen einen Umsatzimpuls erhalten, die Verluste werden sich annähernd halbieren. Werde das eine noch das andere werden sich allerdings unmittelbar durch die Zahlen bestätigen lassen. Es kommt letztlich auf die Wortwahl und die Überzeugungskraft von und durch Plug Power an.

Nun wird es auf der anderen Seite an den Börsen nicht zufällig abwärts gegangen sein. Die Börsen misstrauen dem Wert letztlich. Formal besteht ein Abwärtstrend. Dies lässt sich im Chartbild nachweisen, bei dem die Marke von 5 Euro als Trend-Wechsler gelten könnte. Alle Kurse oberhalb dieser Linie würden die Aktie schon fast wieder auf das Niveau führen, das die Plug Power schon lange Zeit 2023 innehatte, jedenfalls der Dimension nach. Dennoch wäre die Aktie noch recht schwach.

Technische Analysten aber sprechen von einem gewaltigen Abwärtstrend. Die 100- wie auch die 200-Tage-Linie sind geradezu irritierend weit entfernt. Der Titel hat einen Rückstand von 25 % bzw. -51 %. Entweder, der Abwärtstrend ist übertrieben und übertrieben ängstlich – oder die Börsen haben alles richtig gemacht. Der 1. März wartet nun!

