Plug Power: Das könnte sich lohnen!

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren wie es um die Plug Power Aktie bestellt ist. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Zwar mussten Wasserstoffaktien in der letzten Zeit etwas abgeben, doch Plug Power kann sich dennoch gut halten. Die Entwicklung! Als klassisches langfristiges Investment könnte auch die Aktie von Plug Power derzeit angesehen werden, denn die… Hier weiterlesen