Plug Power: Die kleine Sensation!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power ist wieder auf dem Weg zurück nach oben – oder hat sich zumindest wieder auf den Weg gemacht. Das Unternehmen schaffte am Mittwoch in den ersten Handelsstunden einen Aufschlag von rund 5 %. Damit war das Plus vom Dienstag – in Höhe von gut 20 % – keine Ausnahmeerscheinung mehr. Das Plus hat System. Die Börsen wollen, dass der Wert wieder aufwärts läuft. Wie hoch die Entwicklung dann sein wird, gilt als offen. Denn Plug Power hat nach den jüngsten Quartalszahlen aktuell keine weiteren Nachrichten mehr an den Markt gebracht oder bringen können. Damit fehlt die wirtschaftliche Einschätzungsbasis für die Entwicklung.

Plug Power: Vieles fehlt

Dem wahren Wert der Aktie kann man sich auf zweierlei Weise nähern. Zum einen wirtschaftlich. Da sind die Erwartungen an das Geschäftsjahr zuletzt gesunken. Der Umsatz wird auf...