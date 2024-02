Plug Power: Der kleine Hammer!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat sich am Montag an den Börsen nicht sonderlich gut entwickelt. Bis in die Mittagsstunden hinein ging es für den US-Titel um etwa 1,5 % nach unten. Das ist allerdings nach den vorhergehenden Gewinnen der vergangenen Woche keine besonders dramatische Entwicklung. Im Gegenteil: Es bleibt dabei, dass Plug Power einen massiven Aufwärtstrend erobert hat. Dieser wird sicherlich in den kommenden Wochen auch noch auf dem Prüfstand stehen, wenn die Zahlen kommen. Nur bleibt die Stimmung zunächst recht gut.

Am 7.3. kommt vieles auf den Prüfstand

Die Quartalszahlen zum 4. Quartal des vergangenen Jahres sollen am 7. März auf den Prüfstand kommen. Es ist nach allen vorliegenden Schätzungen, Meinungen und Analysten wenig wahrscheinlich, dass die Zahlen überzeugen werden. Das abgelaufene Geschäftsjahr wird insgesamt mit einem Minus von gut 900 Millionen Dollar assoziiert, heißt es gegenwärtig. Das ist bei einem Umsatz von im Gesamtjahr vielleicht gut 1 Mrd. Dollar natürlich ein niederschmetterndes Ergebnis, wenn man sich vor Augen hält, dass die Verluste geringer und die Umsätze lt. der Jahresschätzung besser sein sollten.

Der Blick richtet sich indes nach vorne. Die Amerikaner haben jüngst gleich in drei Angelegenheiten gepunktet.

So hat das Unternehmen eine Kreditzusage aus dem US-Energieministerium über 1,6 Mrd. Dollar erhalten. Das Geld ist noch nicht ausgezahlt. Dennoch sind damit die möglichen finanziellen Herausforderungen bereits gemeistert.

Der zweite Punkt betrifft den Betrieb der Wasserstoff-produzierenden Anlage in Georgia. Die soll nach der jüngsten Mitteilung 15 Tonnen Wasserstoff am Tag produzieren können. Das ist oder wäre ein Befreiungsschlag.

Der dritte Punkt ist ein 500-Megawatt-Auftrag, über den am Freitag berichtet wurde. Plug Power liegt demnach gut im Rennen, wenn es um eine wirtschaftliche Aufholjagd geht! Sicher ist indes nichts. Das Gesamtergebnis wird dennoch auch 2024 mit höherer Wahrscheinlichkeit betriebswirtschaftlich negativ sein.

