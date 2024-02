Plug Power: Das kann ein KO-Schlag sein!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat auch am Montag an den Märkten den Handel erneut sehr schwach aufgenommen. In den ersten Stunden auf dem Parkett wurde das Papier um gleich -2,3 % nach unten geschickt. Das ist durchaus ernüchternd. Denn die Aktie hat zuvor schon an den vergangenen fünf Handelstagen annähernd – 9 % verloren. Seit Jahresanfang ging es für die Amerikaner bereits um ca. 15 % nach unten.

Das alles ist nach Meinung eines Teils der Beobachter indes nur ein Vorbote – für vielleicht noch deutlich schlechtere Werte. Zudem allerdings wird dem Kurs der Aktie auch von anderen Analysten viel zugetraut. Die durchschnittliche Kursschätzung lt. des Konsens-Wertes bei Marketscreener liegt gegenwärtig bei ca. 5,50 Dollar, also ungefähr 5 Euro. Das wären nun schon wieder über 40 %, wenn die heutigen Kursentwicklungen anhalten. Wer wird sich am Ende durchsetzen? Die Zuversichtlichen oder die Skeptiker?

Antwort darauf wird sich schon recht bald finden, ist zu vermuten. Denn dann folgt ein bedeutender Termin!

Alles läuft auf dieses Datum hinaus!

Das Datum, um das es geht, ist der 7.3. Dann wird Plug Power seine Quartalszahlen vorstellen. Die dürften es durchaus in sich haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen wäre es nicht untypisch, wenn Plug Power mal wieder an den Börsen enttäuscht. Das ist in den vergangenen Jahren bei der Präsentation von Zahlen immer wieder vorgekommen.

Wenn also der Umsatz nicht einmal das reduzierte Niveau erreicht oder wenn die Nettoverluste noch höher sind als gedacht – vielleicht sogar die Marke von 1 Mrd. Dollar unterschreiten -, wird es für Plug Power an den Märkten noch einmal enger.

Wenn hingegen erstmals seit Jahren eine positive Entwicklung zu vermelden ist, könnte es durchaus einen Aufschlag geben, der die Euphorie dann widerspiegelte. Zuletzt hatte die Aktie kurzzeitig schon davon profitiert, dass etwa der Staat ein Darlehen von 1,6 Mrd. Dollar gewährt.

