Plug Power: Das ist wirklich kaum zu glauben!

Der Juli war ein durchwachsener Monat für Plug Power an der Börse. Bislang. Bei gut 17 US-Dollar an der Nasdaq gestartet, überwanden die Papiere des US-Brennstoffzellen und Wasserstoff-Spezialisten zwar am 8. Juli kurzzeitig die 20-Dollar-Marke, fielen bis zum Mittwoch jedoch wieder auf 17,18 Dollar zurück. Doch dann kam der Donnerstag – und die Plug-Aktie schoss geradezu nach oben. 21,63 Dollar… Hier weiterlesen