Plug Power: Das ist unfassbar!

Unfassbar, was Plug Power am Mittwoch gelang. Die US-Amerikaner sind mit einem mächtigen Satz nach oben über die Marke von 4 Euro aufwärts geklettert. Damit hätten relativ sicher auch die zuversichtlichsten Investoren nicht mehr gerechnet. Beobachter sprechen von einem Durchmarsch, den Plug Power zuletzt an den Aktienmärkten hingelegt hat. Die Notierungen haben schon am Montag einen Gewinn von gut 12 % geschafft. Nach den Gewinnmitnahmen vom Dienstag mit dem Minus von -1,6 % ging es nun am Mittwoch um annähernd 20 % aufwärts. Das wirft selbstverständlich Fragen auf.

Wie gut wird Plug Power nun an den kommenden Tagen abschneiden können? Kann die Aktie sogar den früher aufgegebenen formalen Aufwärtstrend wieder aufnehmen? Dafür wären Kursgewinne auf deutlich mehr als 5 Euro zu erwarten.

Plug Power: Analysten heben den Daumen

Es gab am Markt recht zügig positive Reaktionen auf die Entwicklung von Plug Power. Plug Power hat die Märkte wohl damit überzeugt, dass der Betrieb in Georgia nun wirklich Ergebnisse hervorbringen wird. Zudem soll auch der Kredit des Energie-Ministeriums der USA geholfen haben. Der Kredit ist bis dato nur bewilligt. Allerdings kann der Konzern davon ausgehen, dass das Geld auch überwiesen wird: 1,6 Mrd. Dollar.

Nun kamen die Analysten mit ihren Schätzungen hinterher. So hat Roth MKM die Aktie deutlich nach oben bewertet. Die Bewertung ist annähernd eine Sensation. Zum einen lautet das Ranking nicht mehr “neutral”, sondern “kaufen”. Zum anderen ist auch das Kursziel deutlich aufwärts geschoben worden. Das lag bis dato bei 4,50 Dollar. Nun soll die Aktie, so die Kursprognose, gleich 9 Dollar wert sein.

Solche Korrekturen hinterlassen Spuren. Der Markt scheint die Bewertung zu teilen – die Aktie hat allein dieser einen Korrektur nach schon ein Kurspotenzial in Höhe von immerhin 100 %. Insgesamt sehen die Analysten im Konsens ähnliche Kursbewegungen vor sich!

