Plug Power: Das ist stark!

Plug Power scheint an den Börsen aktuell tatsächlich die Kurve zu bekommen. Immerhin konnte der Kurs der Amerikaner sich derzeit zum dritten Mal nacheinander nach oben schieben. Die Notierungen waren mit dem Plus von 1,1 % zur Mittagsstunde am Dienstag nun bei mehr als 2,65 Euro angekommen. Es fehlen noch 35 Cent oder ca. 12 %, um wieder auf ein Niveau zu kommen, das halbwegs an bessere Zeiten erinnert. Denn Plug Power war am Ende des vergangenen Jahres bei ca. 3,01 Euro einmal kurz auf dem tiefsten Punkt des laufenden Jahrzehnts angekommen – diesen einst tiefsten Punkt gilt es nun wieder zu erobern.

Das Problem: Es gibt derzeit keine neuen Nachrichten dazu aus dem Haus der Amerikaner. Ganz im Gegenteil: Die Börsen müssen sich darauf einstellen, dass die schlechten Nachrichten ggf. erst noch kommen. Denn Plug Power hat über die vergangenen Jahre hinweg wiederholt bei den Quartalszahlen und bei den Jahresergebnissen enttäuscht. Das sollte diesmal nicht passieren, denn das Ausgangsniveau ist so schlecht wie seit Jahren nicht.

Plug Power: Genau hinsehen

Das bedeutet, es wird sich lohnen, bei dem Wert genau hinzusehen. Die Amerikaner haben im vergangenen Jahr am 31.1. die Korrektur für die Jahreszahlen und -erwartungen 2022 an den Markt gebracht. Eine solche Korrektur würde angesichts des Ausgangsniveaus aktuell sicherlich eine erneute massive Enttäuschung und mit höherer Wahrscheinlichkeit deutlich tiefere Tiefstkurse auslösen.

Der Trend ist trotz der vergangenen drei Tage und deren Erfolgen noch immer etwas bedenklicher. Die Kurse sind sowohl charttechnisch wie auch technisch betrachtet im Baisse-Modus. Der Titel hat dabei aber immerhin die Chance ergriffen, wieder etwas bessere Stimmung zu erzeugen. Die sollte nur aktuell nachhaltig sein – und dies wird sich in den kommenden Tagen gerade mit Blick auf die anstehenden Jahresergebnisse herausstellen.

