Plug Power: Das ist so nicht zu fassen!

Nicht zu fassen: Plug Power kratzt am Mittwochabend im späten Handel sehr exakt an der Grenze zu 4 Euro. Die runde Marke wird zumindest wahrgenommen. Dabei hat der Titel in den vergangenen Tagen einen deutlich besseren Eindruck gemacht. Am Mittwoch ging es um -4,3 % nach unten. Die Notierungen sind auf dem Weg dazu, sich den Aufwärtsmarsch, der begonnen schien, nun etwas auszubremsen.

Die Prognosen sind gemischt. Analysten sehen im Moment einen möglichen weiteren Kursanstieg um knapp 30%, so die Daten von und bei Marketscreener. Der Titel könnte demnach einen Kurs von 5,67 Dollar erreichen. Die 5-Euro-Marke steht also weiterhin im Raum. Das sind die recht guten Nachrichten.

Die schlechte Nachricht folgt sofort: Plug Power hatte vor kürzerer Zeit schon ein Analysten-Kursziel von mehr als 10 Euro erreicht. Die Analysten korrigieren ihre Erwartungen also in Windeseile. Der Titel bleibt Kandidat für einen weiteren Ausbruch nach oben. Der aber wird nicht so stark ausfallen, meinen die Analysten.

Plug Power: Das kommt noch!

Derzeit verdrängen die meisten Kommentare nach den guten jüngsten Zahlen jedoch einen Umstand ganz besonders. Die Amerikaner müssen noch ihre Quartalszahlen zum 4. Quartal veröffentlichen. Die jedoch sind erst am 7. März fällig. In aller Regel enttäuscht Plug Power dann. Das kann auch diesmal passieren – die Erwartungen sind zuletzt auffallend zurückgeschraubt worden. Ca. 900 Millionen Dollar Gesamtumsatz erwarten die Analysten noch für das gesamte Jahr. Das ist wesentlich weniger als das, was Plug Power zuletzt noch prognostiziert hatte: 1,1 bis sogar 1,2 Mrd. Dollar.

Damit bleibt offen, was in exakt einem Monat passiert. Der Ausflug nach oben scheint auf den ersten Blick jedenfalls noch natürliche Grenze zu haben. 5 Euro wären ein großes Ziel. Dieses Ziel streben die Prognose-Analysten wie auch die Chart-Analysten jetzt an!

