Plug Power: Das ist eine Bombe!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power mutiert immer mehr zu einer Bombe an den Märkten. Der Titel hat aktuell am Mittwoch einen Abschlag in Höhe von fast -3,5 % hinnehmen müssen. Die Aktie ist auf den niedrigsten Stand der vergangenen Jahre, ja, des laufenden Jahrzehnts gerutscht. Das ist ein Alarmzeichen, das Analysten sehen werden.