Plug Power: Das ist eindeutig!

Plug Power hat auch am Mittwoch wieder Leine geben müssen. An den Märkten verliert die Aktie zusehends die Kontrolle. Der Kurs fällt und fällt. Es ging nur um -0,2 % abwärts. Dennoch scheint die Stimmung immer schlechter zu werden. Denn Plug Power hat nun mehrere Tage hintereinander im roten Bereich beenden müssen. Es sieht nicht so aus, als würde es zu einer schnellen Wende kommen können. Analysten fassen diesen Umstand offenbar noch nicht ganz – es ist aber eindeutig.

Plug Power: Die Analysten reagieren kaum

Die Kurse verlieren schon seit mehreren Wochen massiv, jetzt aber immer schneller. Die jüngste Ursache sind die schwachen Quartalszahlen, die sich an den Börsen offenbar die Investoren nicht mehr bieten lassen wollen. Die Amerikaner haben einen schwächeren Umsatzanstieg als geplant vorweisen müssen und sind zudem...