Plug Power: Das ist das Ziel!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power wird am 9. November seine Quartalszahlen benennen, so die Planung aktuell. Das ist eine recht gute Aussicht, denn die US-Amerikaner benötigen Impulse. Am Freitag ging es u m -0,9 % abwärts. Das kann für Investoren und Analysten noch nicht befriedigend sein.

Plug Power: Das sind die Schätzungen!

Die Frage wird sein, wie sich die wirtschaftlichen Ergebnisse im laufenden Jahr darstellen. Sehr viele neue Meldungen hat es seit den letztgemeldeten Quartalszahlen noch nicht gegeben. Das Gesamtbild ist demnach noch etwas zu trübe.