Plug Power: Das ist ein Zeichen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power steht vor einer turbulenten Woche. Die US-Amerikaner setzten am Freitag zum Abschluss der Woche sicherlich ein Zeichen. Sie verloren an den Märkten gleich -4,4 %. Ansatzlos, wie Beobachter meinen – die Aktie hat weder von positiven noch von negativen Nachrichten profitieren können. Es gibt nichts, was passiert – und die Börsen ziehen den Stecker. Daher geht die Analyse in Richtung Stimmung.

Die Stimmung zum Ende des Jahres: Problem Plug Power

Die Stimmung ist zweifelsohne schlecht. Die Notierungen sind zuletzt deutlich nach unten durchgereicht worden. Anlass war vor etwa 10 Tagen das Quartalsergebnis. Die Umsätze waren nicht so stark gewachsen wie erhofft, die Verluste waren sogar deutlich stärker als befürchtet. Konkret ging es um einen Verlust von 0,47 Dollar je Aktie, während Plug Power bei den Analysten eine...