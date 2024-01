Plug Power: Das ist ein Witz!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power schaffte am Freitag einen Gewinn von mehr als 5 %! Das ist ein Witz, so ein Beobachter. Denn an sich gibt es kaum Signale dafür, dass Plug Power nun unbedingt hätte so stark zulegen müssen. Plug Power hat vielmehr am Donnerstag noch einen Abschlag in Höhe von mehr als -11,8 % hinnehmen müssen. In den Tagen davor war die Aktie mit fast -10 % nach unten durchgereicht worden bzw. davor mit -11,8 %. Es sieht nicht so aus, als würde Plug Power durch Nachrichten aus dem Unternehmen selbst nach oben getrieben worden.

Plug Power: Das sind keine Signale

Also bleibt nur ein Schluss: Der Titel hat wegen seiner vorhergehenden massiven Verluste die Spekulanten angezogen. Also Investoren, die kurzfristig auf eine Erholung setzen wollten. Der Kurs taumelt zwischen Baum und Borke. Tatsächlich aber ist der Abwärtstrend gigantisch. Die Aktie hatte am Donnerstag den niedrigsten Kurs der vergangenen Jahre erreicht. Alle Investoren, die erst seit 2,3,4 Jahren dabei sind, haben einen Verlust erlitten!

