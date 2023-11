Plug Power: Das ist ein Pfund!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power enttäuscht an den Börsen weiterhin. Das Unternehmen aus den USA hat zuletzt am Freitag in den ersten Handelsstunden etwas abgegeben: .-0,,3 % stehen auf den Kurstafeln. Das ist nicht bedeutend, aber: Die Richtung für und von Plug Power ist hier maßgeblich. Die Aktie ist und bleibt derzeit auf dem Weg dazu, in Richtung von 3 Euro zu fallen. Das wiederum wäre ein deutliches Signal: Die Aktie drohte auf den tiefsten Stand des laufenden Jahrzehnts zu fallen!

Plug Power: So geht es nicht

Auch am Freitag gab es dazu vom Markt keine richtigen weiteren Informationen. Weder äußert sich Plug Power namhaft oder bedeutend, noch gibt es wesentliche neue Analysten-Stimmen, die hier zur Erkenntnis beitragen könnten. So gilt es unverändert, die Stimmung aufzunehmen.

Im Chartbild ist zu sehen, dass die Stimmung vergleichsweise...