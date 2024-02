Plug Power: Das ist ein Fall!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Mittwoch weitere -2 % hinnehmen müssen. Das ist ein vergleichsweise gewaltiger Fall. Denn die Notierungen sind auf diese Weise wieder nahe an der Grenze zu 3 Euro. Die Aktie hat nach den vormaligen Erholungsversuchen der vergangenen Wochen keinen Speed mehr, um sich deutlich aufwärts zu schieben, wie es vielleicht noch am Dienstag wirkte. Da hatte die Aktie einen Aufschlag von über 16 % geschafft. Es ist noch nicht ganz klar, warum die Aktie so heftig zulegte. Denn die Zahlen zum vergangenen Quartal und damit auch zum ganzen Jahr 2023 kommen erst noch.

Plug Power: Jetzt folgt die Wahrheit

Am 1.3. wird das Unternehmen bekannt geben, wie sich die vergangenen Monate dargestellt haben. Der Markt muss aktuell davon ausgehen, dass auch die geringer gewordenen Hoffnungswerte noch nicht erfüllt werden. Konkret: Es deutet sich an, dass anders als von Plug Power noch im Dezember behauptet die Umsatzmarke von 1,1 Mrd. Dollar im abgelaufenen Jahr auf keinen Fall erreicht wird. Vielmehr rechnen erste Analysten mit Umsätzen von deutlich weniger als 1 Mrd. Dollar.

Wie der Markt dann solche Zahlen verbunden mit Verlusten von annähernd 1 Mrd. Dollar für das gesamte Jahr aufnehmen wird, steht in den berühmten Sternen. Der Trend vor den Quartals- und Jahreszahlen ist trotz des immensen Ausbruchs vom Dienstag noch immer fest: Die Aktie hat charttechnisch viel damit zu kämpfen, die Marke von 3 Euro zu verteidigen. Die Marktkapitalisierung sollte nicht auf weniger als 2 Mrd. Dollar rutschen, weil dies signifikant wäre – und die GDs, gleitende Durchschnittskurse, sind gleichfalls noch unterschritten.

Kurz: Die Zahlen müssen oder sollten es schaffen, die Trendumkehr einzuläuten. Ansonsten fehlt derzeit am Markt – trotz der Dienstag-Gewinne – die Phantasie. Immerhin: Lt. Marketscreener unterstellen Analysten noch immer ein Kursziel von über 56 %.

