Plug Power: Das ist ein Alarmsignal!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power ist mit einem Gewinn in das Wochenende gegangen und startet also mit dem Gewinn im Rücken auch in die neue Woche. Nun notiert das Unternehmen bei mehr als 6 Euro. Dies ist allein betrachtet noch kein Zeichen, das als “gut” gelten kann. Vielmehr warnen Beobachter davor, dass die Zahlen weiterhin nicht Schritt halten mit der immer noch recht guten Bewertung und Handreichung am Markt.

Plug Power steht auf dem Prüfstand

Am 9.11. jedenfalls stehen die Amerikaner auf dem Prüfstand. Wie gut werden die Zahlen zum 3. Quartal ausfallen, wäre die übliche Frage. Erfahrungsgemäß ist bei Plug Power eher davon auszugehen, dass die korrekte Frage lauten würde. Wie schlecht sind die Zahlen diesmal? Das ist zynisch, zeigt aber das Grunddilemma. Die Aktie ist schwierig zu schätzen, wenn die Zahlen immer wieder zurückfallen und...