Plug Power: Das hört nicht auf!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

es hört nicht auf für Plug Power: Die Aktie konnte am Freitag noch einmal 1 % zulegen. Die Amerikaner kämpfen um den Anschluss nach oben. Kein Wunder, denn die Woche verlief erstaunlich gut. Der Titel konnte innerhalb der vergangenen Woche insgesamt mehr als 40 % aufsatteln und ist damit auf dem Weg dazu, zumindest die schlimmsten Auswirkungen der Krise der vergangenen Monate wieder etwas abzufedern.

Die Notierungen waren in der vergangenen Woche nicht zufällig so stark. Plug Power hat eine Meldung abgegeben – oder insgesamt sogar zwei -, die für den Markt durchaus interessant sein werden. Deshalb kletterte die Aktie am vergangenen Dienstag auch an einem einzigen Börsentag um mehr als 31 %.

Das kleine Comeback der Aktie von Plug Power

Nennen wir es das “kleine Comeback”. Denn der Titel ist im Großen und Ganzen auf dem Weg nach unten nicht vorangekommen – also im Sinne einer Trendwende. Die Notierungen haben es nur geschafft, wenigstens die Untergrenze von 2 Euro zu bestätigen und den Weg nach oben massiv anzutreten. Dabei wurde die Grenze von 3 Euro nach einer Schwächephase jetzt wieder überwunden, was durchaus als gutes Zeichen in einem schwachen Umfeld für die Aktie gelten kann.

Was aber war der Grund? Plug Power hat in der nun vergangenen Woche den Betrieb in Georgia gemeldet, eine Fabrikation, die 15 Tonnen Wasserstoff täglich produzieren können soll. Das ist ein enormer Gewinn gewesen, der sich auch an den Börsen bemerkbar machte. Der guten einen Meldung folgte allerdings direkt in diesem Zusammenhang die nächste sehr starke Meldung.

Denn: Plug Power schaffte es, dem US-Energieministerium ein Darlehen zu entlocken. Das bezieht sich auf ein Volumen in Höhe von 1,6 Mrd. Dollar für dieses Projekt. Das hat insofern einen durchaus positiven Einfluss, als der Konzern damit nicht nur dieses Projekt – auch – finanzieren kann, sondern unter Beweis stellte, dass er Geld aufnehmen kann. Daran haben in den vergangenen Monaten viele Beobachter gezweifelt, als Plug Power bekannt gab, Geld akquirieren zu wollen und wohl auch zu müssen.

Sofort machten sich Analysten daran auszurechnen, dass die liquiden Mittel für das Unternehmen möglicherweise nur noch bis in das Jahr 2025 hinein reichen werden. Es gab sogar Beobachter, die von 2024 sprachen.

Nun sind die Kreditzusagen da – und das hat die Börsen offenbar begeistert. An den Erwartungen ändert sich nichts – oder vielmehr: Die Aktie enttäuscht weiter. Der erwartete Umsatz für 2023 sank am Markt nun auf nur noch 909 Millionen Dollar. Vor einer Woche erwartete der Markt noch 1,05 Mrd. Dollar Umsatz. Der erwartete Verlust stieg von 909 auf 971 Millionen Dollar. Die Vorzeichen bleiben also kurzfristig recht düster.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 26.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie

Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...