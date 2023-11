Plug Power: Das hätte niemand erwartet!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power war im Laufe der letzten Woche zeitweise wieder deutlich auf dem Weg nach oben. Am Freitag nun zeigte die Börse, was sie von der Entwicklung hält. Der Titel gab erneut -4,4 % ab. Die Enttäuschung am Markt über den Titel scheint zu groß zu sein. Plug Power hatte in der Woche zuvor seine Quartalszahlen benannt. Die werden offenbar nicht als besonders gut wahrgenommen – was den Ausblick auch auf das kommende Jahr betrifft.

Plug Power: Die Enttäuschung ist besonders groß!

Dabei scheint die Enttäuschung aktuell besonders groß zu sein. Denn der Titel hat aus dieser Perspektive aktuell keine Chance, im laufenden oder auch im kommenden Jahr noch einmal ins Plus zu kommen – bezogen auf das wirtschaftliche Ergebnis. Der aktuell geschätzte Verlust im laufenden Jahr liegt bei 900 Millionen Dollar – bei einer...