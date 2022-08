Plug Power: Mit großen Schritten nach vorne!

Das gute Sentiment bei den Anlegern von Plug Power scheint auch am heutigen Donnerstag weiter anzuhalten. Schon bis zum Mittag konnte die Aktie des Wasserstoffspezialisten sich um 3,3 Prozent verbessern und den Kurs dadurch bis auf 22,95 Euro steigern. Charttechnisch könnte es jetzt richtig interessant werden. So manchen Widerstand konnte Plug Power in den letzten Tagen bereits hinter sich lassen… Hier weiterlesen