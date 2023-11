Plug Power. Das große Zittern!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power wird am 9.11. seine Zahlen präsentieren. Die Quartalszahlen, die schon häufig bei diesem Unternehmen Enttäuschungen und Unmut hervorgerufen haben. Die Aktienmärkte reagieren zumindest am Mittwoch noch sehr entspannt. Der Kurs konnte sich um gut 0,5 % aufwärts schieben. Das ist allerdings nur ein minimaler Fingerzeig. Denn Plug Powers Entwicklung verläuft auf relativ bescheidenem Niveau. Zeitweise hatte Plug Power Marktkapitalisierungswerte von mehr als 10 Milliarden Euro. Nun sind es noch bescheidene 3,5 Mrd. Euro, mit denen Plug Power an den Börsen bewertet ist.

Plug Power: Die Zahlen werden wichtig

Dabei werden die Zahlen an den Märkten sicherlich mit großem Argwohn oder auch mit Vorfreude erwartet. Das Unternehmen erwartet für das laufende Jahr einen Gesamtumsatz in Höhe von ca. 1,2 Mrd. Dollar. Ob dies...