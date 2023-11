Plug Power: Die große Überraschung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Donnerstag eine große Überraschung geschafft. Am Ende des Handelstages – zumindest an den Börsen, an denen der Schluss besonders frühzeitig erfolgt – ging es für die US-Amerikaner gleich um fast 3 % aufwärts. Die Börsen haben sich ohne jeden Grund, der auf Meldungen von Plug Power selbst zurückzuführen wäre, zu einem Durchbruch durchgerungen. Den gilt es nun zu bewerten. Hat Plug Power die Chance, nun massiv nach oben zu klettern? Wird es gar zu einem spektakulären Comeback kommen?

Plug Power: Das ist ein Problem

Sicherlich möchte niemand unken. Aber: Die Chance, dass ausgerechnet jetzt der Durchbruch nach oben folgen soll oder kann, ist minimal. Denn bis auf den außergewöhnlich starken Schlussspurt am Donnerstag an sich, bis auf das Verhalten der Börsianer, gibt es keine nennenswerten Ereignisse, die den...