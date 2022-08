Plug Power: geht es bald wieder abwärts?

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren wie es aktuell bei der Plag Power Aktie aussieht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Die Plug Power Aktie steigt und steigt und hat seit dem 28. Juli fast 75 Prozent dazugewonnen. Kann das so weitergehen? Die Entwicklung! Weil der Kurs schon Anfang der Woche in der Spitze bis auf… Hier weiterlesen