Plug Power gegen Nel Asa - Eine Analyse der beiden Unternehmen

in den letzten Wochen zeigten sowohl Plug Power als auch Nel Asa aus Norwegen Schwäche. Nun entsteht am Wasserstoff- und Brennstoffzellenmarkt ein Wettstreit, zumindest in Bezug auf die Börsen. Am Freitag lag Nel Asa mit einem Plus von über 2 % vorne. Wer wird sich mittelfristig durchsetzen? Plug Power hätte gute Chancen haben können, doch der Freitagshandel brachte Überraschungen.

Die USA verwirren – insbesondere Plug Power

Am Freitag überraschten die US-Amerikaner von Plug Power wohl auch ihre eigenen Anhänger. Der Aktienkurs war zunächst sehr stark unterwegs, erholt sich jedoch nun wieder. Trotz eines neuen Auftrags scheint dies nicht auszureichen, um gegenüber dem kleinsten Gegenwind zu bestehen.

Plug Powers Notierungen starteten stark in den Tag und kletterten in den ersten Handelsstunden am...