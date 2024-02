Plug Power: Ein absolutes Drama!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power ist zweifelsfrei einer der schwächsten Werte am Markt gewesen, wenn es um die Ergebnisse der laufenden Woche geht. Zwar gewann die Aktie am Donnerstag immerhin gut 3,5 %. Aber: Der Wert hat sich in einer Woche ohne jede neue Nachricht um über -11 % nach unten schicken lassen. Das sind keine guten Vorzeichen. Das Bild wird jetzt aber ziemlich klar.

Plug Power: Keine Nachrichten, aber ein großes Bild

Das Bild setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

Die Aktie ist im klaren Abwärtstrend. Ein zwischenzeitlicher Ausbruch nach oben hat noch nicht weiter geholfen. Die Notierungen sind binnen einer Woche wie beschrieben massiv nach unten durchgerauscht. Seit Jahresanfang liegt Plug Power zudem bei einem Minus von -23 %. Das heißt: Trotz zwischenzeitlicher Gewinne steht auch das laufende Jahr unter einem schlechten Vorzeichen. Der Trend zeigt, dass die Aktie auch noch erhebliche Vorarbeiten leisten müsste, um den nächsten Trendwechsel zu schaffen.

Die 100-Tage-Linie ist gegenwärtig gut -24 % entfernt. Es fehlen also 24 %, um auf Basis der Kursentwicklung von einem Wechsel in den mittelfristigen Aufwärtstrend sprechen zu können. Das ist zu viel, um darüber hinweg zu sehen. Auch an guten Tagen ist der Durchbruch noch nicht gelungen.

Der GD200 ist gar um -50 % verfehlt. Auch hiernach fehlt viel zu viel, um einen schnellen Durchbruch nach oben annehmen zu können. Die Aktie ist in jeder Weise im Abwärtstrend.

Das gilt auch aus charttechnischer Sicht. Plug Power verteidigt gerade die nächste Untergrenze bei 3 Euro – nicht mehr und nicht weniger. Dennoch sind hier klare Abwärtstrends zu sehen.

Die große Chance könnte sich am 7.3. eröffnen. Dann legt Plug Power seine Zahlen zum 4. Quartal vor. Dann soll auch der Durchbruch zu stark steigenden Erwartungen kommen, hoffen einige Beobachter.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 22.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie

Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...