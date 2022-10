Plug Power: Wird der Fall beendet?

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren wie es aktuell um die Plug Power Aktie steht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Seit Mitte September verlor die Plug Power Aktie fast 25% - von 30,00 Dollar bis auf 22,42 Dollar. Geht es nun so weiter? Die Entwicklung! Im Rahmen ihrer Abwärtsbewegung fiel die Aktie von Plug Power… Hier weiterlesen