Plug Power: Wie sieht es hier aus?

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit bei der Plug Power-Aktie aussieht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Es ist vor allem die Hoffnung auf künftige Umsätze in der Wasserstoffwirtschaft, welche die Plug Power-Aktie durch die derzeit unruhigen Zeiten trägt. Die Entwicklung! Am Montag ging es deutlich nach unten für sämtliche Wasserstoffwerte und auch… Hier weiterlesen